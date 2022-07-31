Брюссель, 31 июля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Среднемесячная расчетная цена газа на европейской бирже выросла почти на 50% за июль — до 1805 долларов за 1000 куб. м.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По данным лондонской биржи ICE, до подорожания цена на газ в июне составляла 1180 долларов за 1000 куб. м.

«Сложившийся уровень цен вызван комплексом факторов, определяющими среди них являются снижение поставок из РФ и неопределенность с перспективами их восстановления», — отметил руководитель направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Александр Амирагян, передает«Газета.ру».