Севастополь, 31 июля, 2022, 10:17 — ИА Регнум. Отменённые из-за атаки беспилотника киевских боевиков на штаб Черноморского флота праздничные мероприятия в Севастополе ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) России не будут проводиться в другой день. Об этом 31 июля рассказал журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

«Смысла переносить праздник нет. Сегодня все, кто в Севастополе планировал отметить тем или иным образом День ВМФ, его бесспорно отметят. Единственное, не будет массовых мероприятий», — сказал он.

При этом Развожаев уточнил, что запланированные на 31 июля соревнования по хайдайвингу, вероятнее всего, будут перенесены на день или два.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее парадную линию российских боевых кораблей на Кронштадтском рейде обошёл на катере президент России Владимир Путин, поздравив личные составы экипажей с Днём Военно-морского флота РФ.