Вашингтон, 31 июля 2022, 10:13 — REGNUM Кинорежиссёр Мартин Скорсезе начал работу над экранизацией книги Дэвида Гранна «Пари: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Об этом сообщает портал Deadline.
Новый фильм снимается для видеостриминговго сервиса Apple. Эта работа станет второй экранизацией романа Дэвида Гранна от Мартина Скорсезе. Предыдущая экранизация романа «Убийцы цветочной луны» должна выйти в прокат в 2023 году.
Главную роль в новом фильме Скорсезе сыграет Леонардно Ди Каприо. Эта картина станет уже седьмой совместной работой Скорсезе и Ди Каприо.
Книга «Пари: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder) рассказывает историю британского военного корабля, потерпевшего крушение у берегов Южной Америки в 1740-х годах. Права на экранизацию книги были приобретены ещё до её публикации.
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