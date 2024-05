Вашингтон, 31 июля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Кинорежиссёр Мартин Скорсезе начал работу над экранизацией книги Дэвида Гранна «Пари: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве». Об этом сообщает портал Deadline.

Siebbi Мартин Скорсезе

Новый фильм снимается для видеостриминговго сервиса Apple. Эта работа станет второй экранизацией романа Дэвида Гранна от Мартина Скорсезе. Предыдущая экранизация романа «Убийцы цветочной луны» должна выйти в прокат в 2023 году.

Главную роль в новом фильме Скорсезе сыграет Леонардно Ди Каприо. Эта картина станет уже седьмой совместной работой Скорсезе и Ди Каприо.

Книга «Пари: повесть о кораблекрушении, мятеже и убийстве» (The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder) рассказывает историю британского военного корабля, потерпевшего крушение у берегов Южной Америки в 1740-х годах. Права на экранизацию книги были приобретены ещё до её публикации.