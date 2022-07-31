Республика Крым, , 10:12 — REGNUM Никаких поводов для паники в Севастополе после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота нет, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

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«Сейчас проведем оперативный штаб, поводов для паники нет. Все правоохранительные органы мобилизованы. Понятно, что сейчас полная мобилизация ответственных служб, она была перед праздником и так — понимали, что укрорейх постарается испортить нам праздник», — отметил он.

Утром 31 июля беспилотник нанес удар по двору штаба ЧФ в Севастополе, ранены 6 человек, погибших нет. Все праздничные мероприятия в честь Дня Военно-морского флота в городе отменены из соображений безопасности.