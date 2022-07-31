Кемерово, , 10:14 — REGNUM В Кемеровской области по данным на 31 июля на лечении находятся 965 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 96 новых носителей коронавируса. За это же время 17 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрировано 167 774 случая заражения коронавирусом, 164 292 человека выздоровели, 2517 пациентов скончались.

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