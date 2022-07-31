Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM Парадную линию российских боевых кораблей на Кронштадтском рейде обошёл 31 июля на катере президент России Владимир Путин, поздравив личные составы экипажей с Днём Военно-морского флота РФ. Видеозапись этого 31 июля опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале.

Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ Kremlin.ru

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с днем военно-морского флота!», — сказал глава Российского государства.

При этом в 2022 году в главном параде ВМФ России принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке в честь Дня Военно-морского флота России состоялись торжественные мероприятия.