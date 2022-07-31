Санкт-Петербург, 31 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Парадную линию российских боевых кораблей на Кронштадтском рейде обошёл 31 июля на катере президент России Владимир Путин, поздравив личные составы экипажей с Днём Военно-морского флота РФ. Видеозапись этого 31 июля опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своём телеграм-канале.

Kremlin.ru Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ

«Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!», — сказал глава Российского государства.

При этом в 2022 году в главном параде ВМФ России принимают участие более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, а также 42 воздушных судна и более 3,5 тысячи военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Камчатке в честь Дня Военно-Морского Флота России состоялись торжественные мероприятия.