Красноярск, , 10:08 — REGNUM В центральных и южных районах Красноярского края 1 августа ожидаются грозы и сильные дожди. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по регионе со ссылкой на данные синоптиков.

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При этом днём в южных районах возможная жаркая погода, температура воздуха местами поднимется до 25-30 градусов тепла.

В Туруханском районе прогнозируют местами сильный северный ветер, порывами до 15-18 метров в секунду.

«1 августа на юге Таймыра местами ожидается сильный северный ветер, порывы до 17-22 м/с. Местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса», — отметили в ведомстве.