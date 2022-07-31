Донецк, 31 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:57 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (пос. Землянки): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка.