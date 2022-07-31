Херсон, Украина, 31 июля 2022, 10:06 — REGNUM Правоохранители задержали в Херсонской области наводчиков, передавших Вооруженным силам Украины данные для нанесения удара по селу Брилевка. Об этом 31 июля заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов
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«На Брилевку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители», — отметил он, добавив, что все наводчики были задержаны.
27 июля в Минобороны РФ заявили о перехвате российскими средствами противовоздушной обороны десяти снарядов РСЗО «Ольха» и HIMARS над Херсоном и населенными пунктами области Брилевка и Антоновка.