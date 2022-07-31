Севастополь, , 09:59 — REGNUM До шести человек возросло число раненых при атаке украинским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) штаба Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России в Севастополе. Об этом 31 июля рассказал журналистам губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев возлагает цветы к стеле Ленинград Sev.gov.ru

«Погибших нет, шесть человек пострадало. Двое пострадавших — в состоянии средней тяжести, остальные — легкие. Им оказывается необходимая помощь», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате удара беспилотником ВСУ по штабу ЧФ пострадали пять человек.

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