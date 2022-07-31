Курумканский район, Бурятия, , 09:57 — REGNUM В Курумканском районе Бурятии из берегов вышла река Баргузин. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС, в результате две заимки оказались окружены водой.

Река Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«В 10 км от н. п. Курумкан вследствие подъема воды в р. Баргузин окружены водой две заимки, где расположено 4 дома в которых находятся 9 человек, в том числе один ребёнок», — отметили в ведомстве.

На место для уточнения ситуации выехали члены межведомственной оперативной группы районной администрации.

Читайте ранее в этом сюжете: В трёх районах Бурятии ливнями повредило мосты