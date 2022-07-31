Вашингтон, 31 июля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что во время азиатского турне посетит Малайзию, Сингапур, Южную Корею и Японию, однако о визите на Тайвань она не упомянула.

Congress.gov Нэнси Пелоси

«В Сингапуре, Малайзии, Японии и Республике Корее делегация проведет встречи высокого уровня, чтобы обсудить, как мы можем дальше продвигать общие интересы и ценности, включая экономический рост и торговлю, мир и безопасность, проблему пандемии COVID-19, климатический кризис, права человека и демократическое управление», — отмечается в заявлении .

Американские СМИ не исключали, что Пелоси посетит и Тайвань, однако сама она отказалась комментировать эту информацию, сославшись на требования безопасности.