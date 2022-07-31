Владимир, 31 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Грузовик въехал в автомобиль ДПС во Владимирской области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба УМВД РФ по региону.

Wikimedia.org Знак аварийной остановки

«На 295 км федеральной автодороги М-7 «Волга» на территории Вязниковского района водитель грузового автомобиля «Рено» в составе полуприцепа «Шмитц» допустил наезд на стоящий в правой полосе служебный автомобиль ДПС «Хендай», в результате чего патрульный автомобиль сталкивается с автомобилем «Хонда», — отмечается в сообщении.

В момент аварии сотрудники ДПС оформляли ДТП с участием легковых автомобилей «Хонда» и «Опель». В результате ДТП пострадали два автоинспектора, водитель «Опеля» и 2 пассажира «Хонды». Все они госпитализированы.

Обстоятельства уточняются.