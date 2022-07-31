Херсон, Украина, 31 июля 2022, 09:47 — REGNUM Наводчики, передавшие киевским боевикам данные для удара по селу Брилёвка в Херсонской области, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 31 июля рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Задержание
Задержание
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«На Брилёвку, которую позавчера обстреляли ВСУ, навели местные жители. Наводчики задержаны», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля вооружённые украинские формирования нанесли удар по Брилёвке в Херсонской области, в результате чего пропала без вести семья из пяти человек, трое из которых дети, и получили повреждения более 70 домов.