Вашингтон, 31 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Тайваньская компания TSMC завершила строительство главного здания нового завода по производству микросхем в штате Аризона, США. Об этом сообщает портал Tom’s Hardware.

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На торжественной церемонии установки последней балки на заводе возле города Финикс присутствовало более четырёх тысяч человек, включая сотрудников и партнёров тайваньской компании. Строительство нового завода велось с марта 2021 года.

Далее TSMC предстоит установить антивибрационные устройства, канализацию, систему вентиляции и кондиционирования воздуха. После этого начнётся установка производственного оборудования. Ожидается, что фабрика под названием Fab 21 заработает в начале 2024 года.

Завод TSMC в штате Аризона будет выпускать чипы по продвинутому 5-нанометровому технологическому процессу. Первоначальная мощность завода составит около 20 тысяч пластин в месяц, позже мощности могут быть доведены до 100 тысяч пластин.