Коченево, , 09:46 — REGNUM В Новосибирской области возбуждено дело по факту гибели четырёх человек в результате пожара. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, ночью 31 июля 2022 года в доме по улице Центральная садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик» Коченевского района произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трёхлетнего мальчика и 11-летней девочки.

С места происшествия изъяты электроприборы и фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.