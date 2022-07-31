Под Новосибирском в сгоревшем доме найдены тела двух взрослых и двух детей
Посёлок городского типа Коченево, Новосибирская область, 31 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области возбуждено дело по факту гибели четырёх человек в результате пожара. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожар
По предварительным данным, ночью 31 июля 2022 года в доме по улице Центральная садоводческого некоммерческого товарищества «Энергетик» Коченевского района произошел пожар. Во время тушения были обнаружены тела 35-летнего мужчины, 29-летней женщины, трёхлетнего мальчика и 11-летней девочки.
С места происшествия изъяты электроприборы и фрагменты электрических проводов, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы.