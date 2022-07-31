Владивосток, , 09:42 — REGNUM В Приморье прокуратура начала проверку после того, как в ведомство поступила информация о том, что в детском лагере отравились 35 детей. Об этом 31 июля сообщил представитель региональной прокуратуры.

«Прокуратура края организовала проверку по поступившей информации об отравлении 35 несовершеннолетних, пребывающих в детском оздоровительном лагере «Юность», расположенном на берегу бухты Муравьиной Уссурийского залива», — отмечается в сообщении.

Соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства и в целом организацию отдыха детей проверят.