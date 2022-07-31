Улан-Удэ, , 09:40 — REGNUM В столицу Бурятии Улан-Удэ до конца года поступит 65 новых автобусов ПАЗ 320 435-04 по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией. Об этом в своём телеграмм-канале написал мэр города Игорь Шутенков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Автобусы в Улан-Удэ Правительство Бурятии

Автобусы будут поставлены тремя партиями в октябре, ноябре и декабре.

Кроме того, ещё 73 автобуса город купит при поддержке Минтранса России. По словам мэра, ранее была поддержана заявка республики на обновление подвижного состава в рамках федерального проекта «Развитие общественного транспорта».

«Аукцион на 59 автобусов завершен, на этой неделе подписываем контракт. Уже в августе поступят первые 11 автобусов, до конца года еще 48. Оставшиеся 14 автобусов — в начале 2023 года», — отметил Игорь Шутенков.