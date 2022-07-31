Донецк, , 09:38 — REGNUM ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:22 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Кировский, Куйбышевский р-ны): выпущено 8 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ также обстреляли Кировский район Донецка.

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