Донецк, 31 июля 2022, 09:36 — REGNUM Военные ДНР и ЛНР при поддержке ВС РФ освободили 263 населенных пункта в ДНР. Об этом 31 июля сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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«По состоянию на 31 июля на территории ДНР группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 263 населенных пункта, включая Криничное. Наши войска продолжают наступление по нескольким направлениям», — отмечается в сообщении.
Накануне сообщалось об освобождении 262 населенных пунктов.