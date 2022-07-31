Москва, , 09:34 — REGNUM Переменная облачность, без осадков ожидается в Москве 31 июля, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Долгожданное лето в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Погода будет определяться областью повышенного атмосферного давления скандинавского происхождения, ожидается переменная облачность, без осадков. В Москве +23 … +26 градусов, в Подмосковье — от +23 до +24», — отметил он.

Ветер будет северным 1−6 метров в секунду. Атмосферное давление — 750 мм ртутного столба.