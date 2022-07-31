Новосибирск, 31 июля, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Новосибирске на аэродроме «Мочище» 31 июля проходит масштабное авиашоу фестиваля «Будем жить!». Фестиваль посвящён 77-летию Великой Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

t. me/novasiberia На авиашоу в Новосибирске

«Мы гордимся нашими героями, знаем и помним историю отечественной авиации и гордимся её современными достижениями. Наш авиационный фестиваль тому пример», — прокомментировал заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В программе запланировано выступление авиационной группы высшего пилотажа Воздушно-космических сил России «Стрижи», пилотажной группы «Русь» и первой российской женской пилотажной группы «Барсы».

На мероприятие, по официальным данным, уже собралось более 110 тысяч человек.