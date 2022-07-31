Донецк, 31 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Кировский район Донецка. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe Images ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:55 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Гольмовский и два района Донецка.