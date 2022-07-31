Даллас, США, , 09:25 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев победил техническим нокаутом Энтони Смита из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 277, который проходил в Далласе. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Турнир UFC Fight Night (сс) Antonio Fucito

Во втором раунде схватка перешла в партер и боец из России, удерживая своего оппонента, смог провести ему точную серию ударов в голову, после чего рефери засчитал американцу поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 18-й (10 — досрочно) в активе 30-летнего Магомеда Анкалаева при одном поражении. Для 34-летнего Энтони Смита это поражение стало семнадцатым при 35 победах (32 — досрочно).