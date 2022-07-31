Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:20 — REGNUM История российского флота хранит примеры подлинного мужества, отваги моряков и флотоводцев. Об этом сказал мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём поздравлении с Днём Военно-морского флота России.

Главный Военно-морской парад в честь Дня Военно-Морского Флота России Дарья Драй © ИА REGNUM

«Во многом, благодаря именно этим людям, Россия стала великой морской державой. С именами моряков связаны героические подвиги, важнейшие географические открытия и громкие военные победы, — написал он в своём телеграм-канале. — Особо поздравляю тех, кто сейчас несёт службу. Наши моряки участвуют в десантных операциях, несут службу на подводных лодках, военных кораблях и катерах, охраняют российские границы в это непростое время. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия».

По словам Кузнецова, в Новокузнецке сейчас проживает более 4500 тех, кто когда-то был связан с морем.