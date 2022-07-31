Вашингтон, 31 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Мировые поставки смартфонов во втором квартале 2022 года снизились на 8,7% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом свидетельствует отчёт компании IDC.

Philip Wilson Смартфоны

За прошедший квартал производители смартфонов во всём мире отгрузили 286 млн устройств. Поставки оказались на 3,5% ниже ранее прогнозируемого уровня.

Падение поставок смартфонов на глобальном рынке фиксируется уже четыре квартала подряд. Наибольшее падение спроса зафиксировано в Центральной и Восточной Европе. Также значительное снижение спроса наблюдается в Китае, являющемся одним из крупнейших мировых рынков.

Директор по исследованиям команды IDC Worldwide Tracker Набила Попал среди факторов, негативно влияющих на рынок, выделила снижение потребительского спроса на фоне экономической нестабильности и рост инфляции во многих странах мира.

Лидером рынка во втором квартале осталась южнокорейская компания Samsung (62,4 млн отгруженных смартфонов). В пятёрку крупнейших поставщиков также вошли Apple (44,6 млн устройств), Xiaomi (39,5 млн), Vivo (24,8 млн) и Oppo (24,7 млн).