Москва, 31 июля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. Сенатор Владимир Джабаров ожидает ответного удара ВС России на прилет дрона в штаб Черноморского флота в Севастополе.

Совет Федерации РФ Сенатор Владимир Джабаров

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«Напрашивается ответ по центру принятия решений в столице неонацистского режима на Украине или по нынешним базам украинского флота в Одессе и Николаеве», — отметил Джабаров в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали. Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.