Даллас, США, , 09:13 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович победил техническим нокаутом представителя США Деррика Льюиса на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC 277, который проходил в Далласе. Об этом 31 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

UFC (сс) Andreas Arcabic

В конце первой минуты первого раунда боец из России провёл своему оппоненту два точных правых боковых удара рукой в челюсть, чем потряс американца и прижал его к сетке октагона, где произвёл добивание соперника серией мощных ударов. В результате на 55-й секунде боя рефери засчитал Льюису поражение техническим нокаутом.

Отметим, эта победа стала 16-й (13 — досрочно) в активе 30-летнего Сергея Павловича при одном поражении. Для 37-летнего Деррика Льюиса это поражение стало десятым при 26 победах (25 — досрочно) и одном бое, признанном несостоявшимся.