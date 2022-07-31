Екатеринбург, 31 июля, 2022, 09:11 — ИА Регнум. В Екатеринбурге почти две недели разыскивают 38-летнюю женщину. Об этом пишут СМИ.

Пропавший

По сведениям Е1.ru, в последний раз её видели в районе Эльмаша. Затем связь с ней прервалась.

Кроме того, 28 июля пропал 30-летний мужчина. Он доехал до Северного автовокзала и там его следы потерялись. Ведутся поиски.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области несколько дней ищут шестилетнего мальчика-инвалида. Он пропал 24 июля.