Москва, , 09:11 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе, речь идет, в частности, об увеличении пенсий, новых правилах рекламы детского питания, доступе к налоговой информации.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

Так, в августе вступает в силу закон, упрощающий постановку на учет самозанятых.

«Встать на налоговый учет для самозанятых станет проще — заявку в ФНС можно подать онлайн через «Госуслуги». Такую возможность предоставят также гражданам ЛНР и ДНР», — цитирует Володина телеграм-канал нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе в России вступают в силу новые законы.

Так, ФНС сможет передавать другим лицам сведения о налогоплательщике, если он дал согласие на это. При этом передача данных не будет считаться разглашением налоговой тайны.

Кроме того, в августе работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчет пенсий. Отметим, что это делается ежегодно, индексация определяется из взносов, уплаченных работадателем в прошлом году.

В августе также вырастет фиксированная выплата гражданам, которым исполнилось 80 лет.

Кроме того, законы уточняют правила приобретения охотничьего оружия и вводятся новации в рекламу детского питания.

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