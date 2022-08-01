Санкт-Петербург, 1 августа, 2022, 09:13 — ИА Регнум. Накануне, 31 июля, состоялось особенное для России событие — День Военно-Морского Флота. По этому случаю президент России Владимир Путин подписал Указ о проведении главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Стойкий» во время Главного военно-морского парада в честь Дня Военно-Морского Флота России

Сам глава государства в северной столице принял участие в ряде мероприятий и, обойдя на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, принял парад.

Его участниками стали 42 воздушных судна, 47 боевых кораблей, подводные лодки и катера, которые в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне пронесли знамена прославленных соединений Военно-Морского Флота.

Напомним, главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге в День ВМФ в последнее воскресенье июля. Традиция его проведения появилась в 2017 году после указа Владимира Путина. Первый парад состоялся в акватории Невы 30 июля 2017 года.

Военно-морские парады 31 июля состоялись также в шести российских городах — Балтийске, Владивостоке, Петропавловске-Камчатском, Каспийске, Новороссийске и Североморске, а также в сирийском Тартусе.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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