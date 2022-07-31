Москва, , 09:04 — REGNUM В августе 2022 года будет проведён традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом 31 июля рассказали в отделении Пенсионного фонда России (ПФР) по городу Москве и Московской области агентству «Прайм».

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчет будет произведен 1,3 млн работающих пенсионеров», — указали в отделении ПФР.

При этом там отметили, что в данном случае, в отличие индексации, при которой пенсия увеличивается на определённый процент, эта прибавка будет зависеть от размера зарплаты работающих пенсионеров в 2021 году, а точнее — от суммы уплаченных работодателем за них страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

Также в отделении фонда добавили, что это касается, как наемных, так и самозанятых работников и напомнили, что максимальное увеличение пенсии работающих пенсионеров ограничено тремя индивидуальными пенсионными коэффициентами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство России поддержало выделение средств на выплату социальных региональных доплат к пенсии. Деньги будут направлены из резервного фонда.