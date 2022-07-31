Москва, 31 июля, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Совфеде ожидают ответа России на прилет дрона в штаб Черноморского флота в Севастополе.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

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«Ну пусть до украинских нациков в ответ тоже прилетит что-то, только посерьёзнее», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат (БПЛА), предварительно украинский, атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе, пять человек пострадали. Все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.