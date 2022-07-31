Москва, 31 июля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции поздравили моряков с Днём Военно-Морского Флота 31 июля. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Mil.ru Андреевский флаг.

В честь праздника космонавты провели на борту орбитальной станции импровизированный парад. Космонавт Олег Артемьев опубликовал фотографию с развёрнутым Андреевским флагом.

День ВМФ России отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля. Этот праздник берёт начало с годовщины победы российского флота над шведским в Гангутском сражении в июле 1714 года.

С 2017 года в России восстановлена традиция проведения в этот день Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. В 2022 году парад на Большой Неве и на Кронштадтском рейде в Финском заливе начнётся в 11:00 мск.