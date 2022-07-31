Херсон, Украина, , 08:41 — REGNUM Русский, украинский и белорусский народы являются едиными и законными наследниками Крещения Киевской Руси. Об этом 30 июля заявил на форуме «Мы вместе с Россией» в Херсоне настоятель Свято-Серафимского храма города Голая Пристань протоиерей Геннадий Шкиль, его слова приводит пресс-служба администрации региона.

Василий Перов. Крещение Руси. 1880

«Все это время множественным арсеналом дьявола адепты Госдепа пытались и пытаются разрушить единство российского, украинского и белорусского народов. За 30 лет их целенаправленные действия превратили процветающую Украину в неудавшийся проект», — сказал он.

Также священнослужитель отметил, что Херсонской области первой удалось вырваться из «цепких лап» коллективного Запада и добавил, что город, который разделится, потерпит поражение и потому необходимо объединяться, так как сила — в единстве.

«Мы единые и законные наследники Крещения Киевской Руси, — русские, украинцы, белорусы. С нами Бог! С нами Россия!», — добавил протоиерей Геннадий Шкиль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что будущее региона, который ранее в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины был освобожден от киевских боевиков, быть вместе с Россией.