Донецк, , 08:37 — REGNUM ВСУ обстреляли Гольмовский и два района Донецка. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:45 — н.п. Курдюмовка — н.п. Гольмовский: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️08:20 — н.п. Первомайское — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Доломитному и Донецку 19 снарядов и мин.

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