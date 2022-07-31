Херсон, Украина, , 08:30 — REGNUM Будущее Херсонской области, которая ранее в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины была освобождена от киевских боевиков, быть вместе с Россией. Об этом 30 июля заявил на форуме «Мы вместе с Россией» глава администрации области Владимир Сальдо, его слова приводит пресс-служба региональной администрации.

Монумент Победы в Херсоне Георгий Долгопский

Во время своего выступления, Сальдо отметил, что ещё в 2002 году, когда он стал мэром Херсона, им был инициировано восстановление памятника основателю города князю Григорию Александровичу Потёмкину, что стало духовным толчком для экономического развития и также актом исторической справедливости.

При этом он отметил, что затем Херсон стал развиваться, однако после произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота этот экономический и культурный рост затормозился.

«В 2022 году судьба подарила нам, и мне лично, возможность … реализовать свою мечту — быть вместе с Россией», — сказал глава адмиитарцции региона.

Также он уточнил, что это историческая истина, и потому «вся Вселенная будет нам в этом помогать, и в первую очередь — Россия».

«Всё, что мы сейчас с вами делаем, я знаю точно, делается с большой любовью. А всё, что делается с любовью — обречено на успех», — подчеркнул Сальдо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из участников форума «Мы вместе с Россией» рассказал, что жители Херсона и Херсонской области, которые ранее были освобождены от киевских боевиков, ждут, когда регион воссоединится с Россией.