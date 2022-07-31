Кито, , 08:23 — REGNUM Более 810 килограммов сильнодействующего наркотического вещества конфисковала полиция на западе Эквадора. Об этом 30 июля сообщила пресс-служба полиции.

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Уточняется, что крупная партия наркотического вещества была отслежена и задержана в результате спецоперации полиции возле морского порта Гуаякиль. Стоимость изъятой партии наркотика составляет, по предварительным подсчётам, около $1,4 млн на внутреннем рынке, и около $4-5 млн на европейском рынке.

партию наркотика обнаружили в одном из грузовиков, остановленных для проверки. Водитель транспортного средства задержан. Полиция начала расследование всех обстоятельств дела о контрабанде запрещённого наркотического вещества и установление всех причастных к организации наркотрафика.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфискации в Эквадоре более тонны наркотического вещества.

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