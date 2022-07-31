Симферополь, , 08:22 — REGNUM В штаб Черноморского флота РФ прилетел беспилотник, пострадали 5 человек. Об этом 31 июля сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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«Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект … — беспилотник. 5 человек ранены, это сотрудники штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ», — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности.