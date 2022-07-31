Москва, , 08:19 — REGNUM Количество выданных в России автокредитов по итогам июня 2022 года вышло на уровень этого же месяца предыдущего года. Об этом сообщил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

Автокредит Pictures of Money

Выдача автокредитов в России стала сокращаться в феврале 2022 года. Сокращение рынка объяснялось уходом ряда иностранных компаний и временным падением курса рубля.

Рынок начал восстанавливаться уже в марте. В июне показатели автокредитования вышли на уровень 2021 года. Эксперт объяснил это снижением ключевой ставки ЦБ.

При этом наблюдается рост выдачи автокредитов на подержанные автомобили. Удалов отметил, что банки выдают кредиты на авто с пробегом в три раза чаще, чем на новые модели.

Всего в июне 2022 года в России выдано более 20 тысяч кредит на подержанные автомобили. В денежном выражении выдача автокредитов выросла на 31% в годовом исчислении.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты спрогнозировали объёмы продаж автомобилей с пробегом в России