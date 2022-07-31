Херсон, 31 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Жители Херсона и Херсонской области, которые ранее были освобождены от киевских боевиков, ждут, когда регион воссоединится с Россией. Об это 30 июля рассказал один из участников форума «Мы вместе с Россией», слова которого приводит пресс-служа администрации области.

Пресс-служба «Русского Радио» Зрители концерта в Херсоне

Как отметил житель Херсона, в период, когда город находился под контролем киевского режима, им фактические не занимались и приезжавшие сюда временщики «получали город на кормление, разворовывали и уезжали дальше».

«Сейчас, в непростых условиях военного периода, я вижу, что администрация старается делать для города. Проводится уборка улиц и даже тех свалок, которые уже давно и много лет были заброшены, сейчас это все убирается. Администрация пытается восстановить жизнедеятельность города. Да, это непросто, но администрация работает. Сейчас идет процесс восстановления работы предприятий Херсона. И это очень важно. Мы все понимаем, людям нужна работа, людям нужна зарплата», — сказал он.

Также участник форума добавил, что жители области ждут позитивных изменений, таких как развитие сельского хозяйства в традиционно аграрном регионе, однако также во времена СССР область была достаточно серьезным индустриальным центром

«За 30 лет украинской власти это все было уничтожено. Мы рассчитываем, что все это будет восстанавливаться. Потому что у Херсонской области до сих пор остался достаточно серьезный технический потенциал, который нужно использовать», — пояснил он.

«Разумеется, все основное население города понимает, что это возможно только с Россией. Потому что там наши рынки сбыта, там близкие культурно и духовно нам люди. Будем реалистами. Херсон, который создавался Россией, есть русский город и будет русским городом. Тридцать лет мы были оккупированы Украиной. Но сейчас, к счастью, этот период закончился. Сейчас мы ждем официального воссоединения с Россией и дальнейшего развития нашего города», — также добавил житель Херсона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Херсоне прошёл общественный форум «Мы вместе с Россией», который был организован общественным городским советом и собрал все наиболее активные общественные силы города и области.