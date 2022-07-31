Жуков, Калужская область, , 09:49 — REGNUM Филиал Музея Победы в Калужской области «Музей Г. К. Жукова» в День Военно-морского флота 31 июля организовал бесплатное посещение для гостей в тельняшках или бескозырках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в дирекции музея.

Филиал Музея Победы «Музей Жукова» zhukovmuseum.ru

Посетители познакомятся с новой выставкой одного экспоната, на которой будет представлена модель крейсера «Куйбышев». Именно на этом корабле с 4 по 8 октября 1957 года Георгий Жуков совершил поход на празднование 13-й годовщины освобождения Югославии и произнес речь о военно-морском флоте СССР, признав его «мощным видом вооруженных сил». Выставка будет работать до 31 августа.

В основной экспозиции музея гости также смогут увидеть коллекцию личных вещей Маршала Советского Союза Георгия Жукова, архивные фотографии и документы, связанные с военной деятельностью великого полководца.

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