Херсон, Украина, , 08:06 — REGNUM В Херсоне прошёл общественный форум «Мы вместе с Россией», который был организован общественным городским советом и собрал все наиболее активные общественные силы города и области. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба администрации региона.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в мероприятии также приняли участие общественные и волонтёрские организации Запорожья и оно вызвало небывалый общественный резонанс. Так, актуальные вопросы возрождения региона привлекли интерес более тысячи представителей от различных организаций Херсона и области.

Кроме того, отмечается, что актовый зал, где проходило мероприятие, не смог вместить всех желающих, поэтому оперативно было принято решение разместить часть участников на воздухе, для участия в форуме в аудиоформате.

К собравшимся обратился глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, который напомнил об истории города и края, об усилиях по её сохранению в условиях тотального наслаждения украинской националистической идеологии. При этом руководитель области акцентировал внимание на том, что сейчас пришло время возвращения домой — в Россию, ради возрождения нашего края и соседних Николаева и Одессы, к которым скоро придёт освобождение.

Также он внес предложение преобразовать общественный Совет Херсонской области в общественную Палату с привлечением общественных организаций, волонтёров и всех неравнодушных.

Помимо этого, добавляется, что практическим итогом форума стало решение о создании общественной Палаты Херсонской области — системной площадки гражданского общества, которая объединит все активные гражданские силы и инициативы. В ее состав войдут члены общественного Совета Херсонской области, а также другие активные граждане, представители профсоюзов, благотворительных фондов, культурных и образовательных организаций, готовые работать на благо Херсонской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева рассказала, что в данный момент большая часть ранее уехавших жителей Херсонской области желает возвратиться назад..