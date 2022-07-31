31 июля 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 10:02 — REGNUM ***

Солдат. Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Ирак требует от ООН специальной сессии из-за атаки Турции

Согласно сообщению информационного агентства Mesopotamia, министерство иностранных дел Ирака обратилось с официальным обращением в Совет Безопасности ООН о проведении специального заседания в связи с ракетной атакой Турции на курортный район в Иракском Курдистане. Ирак обвинил Турцию в нападении на деревню Перекс в районе Заха 20 июля, в результате которого погибло 9 человек. Представитель министерства иностранных дел Ирака Ахмед Сехаф заявил, что жалоба на Турцию была подана в Совет Безопасности ООН, добавив, что в жалобе Ирак просил провести срочное заседание по нарушениям, совершенным турецким государством в Ираке».

«Турция не извинилась и не направляла письма правительству Ирака»

Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн дал интервью иракскому телеканалу Rudaw. Хусейн сказал, что во время обстрела Захо силы Рабочей партии Курдистана не находились в этом районе и что обстрел был совершен Вооруженными силами Турецкой Республики. «Бомбежка была произведена Турцией», — сказал Хусейн, добавив следующее: «Турция не принесла официальных извинений и не направляла в адрес иракского правительства каких-либо писем». Министр также отметил, что Турция не может вторгаться на территорию Ирака, когда ей вздумается. Власти Ирака после бомбардировки мирного городка подали официальную жалобу в Совет Безопасности ООН, заявил Хусейн, отметив, что правительство продолжит делать всё возможное при помощи дипломатических средств.

Итоги операции «Коготь — замок»: 289 террористов нейтрализованы

Издание NTV Haber опубликовало данные Министерства национальной обороны об итогах военной операции «Коготь — замок» на севере Ирака. «Герои турецких вооруженных сил в результате спецоперации «Коготь — замок», начатой ​​17 апреля 2022 года на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), нейтрализовали 289 террористов, а также разрушили склады, пещеры и убежища боевиков», — говорится в сообщении.

Бойцы Рабочей партии Курдистана Kurdishstruggle

Количество газет и журналов уменьшилось на 6%, а тираж — на 7,2%

По сообщению информационного агентства ANKA, тираж газет и журналов, выпускаемых в Турции в 2021 году, снизился на 7,2% по сравнению с 2020 годом. Количество газет и журналов уменьшилось на 6%. Годовой тираж газет и журналов, издаваемых в Турции в 2021 году, составил 925 миллионов 56 тысяч 17. Газеты составили 95,3% этого тиража. Еженедельно выходило 28,2% газет, 2–6 дней в неделю — 27,2%, ежемесячно — 19,5%. С другой стороны, 21,6% журналов выходили ежеквартально, 21,4% — ежемесячно и 17,1% — раз в полгода. 88,3% годового тиража газет приходится на ежедневные, 7,8% — 2–6 дней в неделю, 2,5% — еженедельные. Тем временем 65,7% годового тиража журналов составили ежемесячные и 11,7% из них ежеквартальные, 8,7% периодики издавалось раз в два месяца, 4,4% из них распространялись еженедельно.

В Стамбуле начал работать совместный координационный центр по вывозу продовольствия с Украины

Как сообщает новостной портал Haberrus, совместный координационный центр, созданный в Стамбуле для вывоза продовольствия и зерна из портов, контролируемых Украиной, начал свою работу. Украина, Россия, Турция и ООН на прошлой неделе подписали соглашение о возобновлении экспорта украинского зерна. В минобороны России сообщили, что в Стамбуле начал работу совместный координационный центр. В заявлении, опубликованном министерством в социальных сетях, говорится, что российская делегация отправится в совместный координационный центр и начнет работу с Турцией, Украиной и ООН в четырехстороннем формате. Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что соглашение может быть сорвано, если немедленно не будут сняты барьеры для экспорта российской сельхозпродукции. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу сообщил, что в Стамбуле откроется «совместный координационный центр», созданный в рамках соглашения о зерновом коридоре. По словам турецкого министра, это соглашение откроет путь для экспорта не только с Украины, но также и для российской продукции.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

Австрия провела операция против «агентов Эрдогана»

Согласно сообщению новостного издания SHaber, власти Австрии провели обыски в некоторых домах в поисках подозреваемых в причастности к «шпионской сети Эрдогана». В полночь австрийское специальное подразделение «Кобра» провело спецоперацию по некоторым адресам, выбив двери кувалдой и задержав подозреваемых. Арестованных обвиняют в том, что они сообщали Анкаре информацию о турках в Австрии и членах движения «Хизмет». На прошлой неделе отряды специального назначения также провели операцию в двух домах в австрийской земле Тироль, в результате чего было задержано три человека.

Турецкий дворец об операции в Сирии: «Мы ни у кого не просим разрешения»

Как передает телеканал NTV Haber, представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара не просит ни у кого разрешения перед тем, как проводить ту или иную военную операцию. «Кроме этого, мы не обязаны кому-либо докладывать о времени проведения боевых задач. В контекст оценки наших рисков безопасности операцию в Сирии мы можем провести в любое время», — отметил он. Калын также прокомментировал вопрос отгрузки украинского зерна. По его словам, было достигнуто соглашение, в котором две стороны сошлись на основе консенсуса. «Если процесс будет устойчивым и его поддержат не только Россия и Украина, но также другие страны, тогда можно будет говорить о прекращении огня, обмене пленными, и это подготовит почву для переговоров о заключении мира. В центре, который будет создан в Стамбуле, будут представители четырех сторон. Нападение, произошедшее в субботу, нас встревожило, и мы сразу обсудили это как с российской, так и с украинской стороной», — сказал Калын.

Ибрагим Калын Президентство Турецкой Республики

Давутоглу подает на Эрдогана в суд

Согласно сообщению газеты Karar, председатель «Партии будущего» и бывший премьер-министр Ахмет Давутоглу объявил, что подаст в суд на президента Турции и председателя Партии справедливости и развития Реджепа Тайипа Эрдогана за то, что тот назвал его «предателем». «Тайип Эрдоган ответит перед законом, как османский султан Мехмет II отвечал перед судьей. О, Эрдоган! Ты предал справедливость, в то время как мы защищали справедливость. Правосудие было предано во время правления Тайипа Эрдогана», — заявил политик.

Мафия остановила машину адвоката Эрдогана

Согласно новостному интернет-изданию Ahval News, Мустафа Доган Инал, адвокат президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил, что его машина была подрезана в провинции Газиантеп членом криминальных структур Йылмазом Озтюркменом. Ранее об этом рассказал журналист Джевхери Гювен во время стрима в YouTube. Официальные власти опровергали эти утверждения Гювена. Однако сам Мустафа Доган Инал вскоре подтвердил инцидент. Мэр Газиантепа Дженгиз Шимшек, заместитель мэра Газиантепа Озгюр Оздаглы и заместитель мэра Газиантепа адвокат Осман Топрак находились в машине Мустафы Догана Инала, который направлялся в Газиантеп на похороны своей покойной тети. Автомобиль был остановлен на въезде в деревню Гювечли большой группой людей, в том числе Йылмазом Озтюркменом. Эти люди не пропускали автомобили. Между ними и охранниками произошла потасовка. Автомобиль с адвокатом Иналом и его товарищами был вынужден развернуться и покинуть деревню.

Что происходит в Турции: кратко

Журналист Тимур Сойкан рассказал в своей колонке о турецком прокуроре, который похищал людей для иранских спецслужб. «Всё это портреты людей, созданные коррупцией в стране», — написал Сойкан.

Региональный административный суд Анкары единогласно отменил решение 14-го Административного суда Анкары относительно диплома Эрдогана о том, что «нет необходимости выяснять отсутствует или нет его диплом». Стоит отметить, что до сих пор университетское образование Эрдогана не подтверждено.

Мэр города Агры, член правящей Партии справедливости и развития Савджи Сайан, бросил вызов своим оппонентам, выйдя на марш по городу с людьми, вооруженными длинноствольными ружьями.

Генеральное консульство Турции в Мосуле подверглось нападению. Жертв и пострадавших нет. Нападение на консульство осудило министерство национальной обороны Турции, заявив, что «террористы, совершившие нападение, рано или поздно будут привлечены к ответственности, как это было с другими террористами прежде».

Власти Турции приняли решение ввести безвизовый режим для граждан Болгарии, которые посещают страну с туристической целью. Болгары смогут находиться на территории Турции без визы в течение 90 дней.

По словам экспертов, планы Турции по проведению военной операции на севере Сирии были изменены из-за реакции со стороны США, России и Ирана.

Эрдоган совершит визит в Россию 5 августа. Согласно заявлениям турецкий президент проведет встречу с главой Российской Федерации в Сочи.

Важное признание! Ахмет Давутоглу, занимавший пост премьер-министра во время крупных инцидентов и коррупционных скандалов в 2013–2014 годах сделал важные заявления. «Я предупреждал министров об иранском бизнесмене Реза Заррабе. Потом во время коррупционного скандала 17–25 декабря 2013 года я также поднимал вопрос с намерением расследовать ситуацию. Однако Эрдоган помешал мне. Он сказал: чего вы хотите от этого бизнесмена-филантропа?» — рассказал Давутоглу.

Болельщики футбольной команды «Фенербахче» во время матча их команды против киевской команды «Динамо» после первого гола от соперников в течение 20 секунд выкрикивали имя президента России: «Владимир Путин!»