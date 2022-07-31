Мелитополь, 31 июля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Мелитополе, по предварительным данным, сработала противовоздушная оборона (ПВО). Об этом сообщает в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В области выясняют детали происшествия в Мелитополе.

«Мелитополь — громко. Подробности позже. Предположительно — сработала ПВО», — написал Рогов.

Ранее он сообщал, что боевики ВСУ обстреляли ряд мирных сел на линии боевого соприкосновения в Запорожской области.

Напомним, что областной центр Запорожской области пока находится под контролем Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2022 года Владимир Рогов заявлял, что киевский режим делает попытки организовать в регионе геноцид, так как население Запорожской области видит своё будущее с Россией.