Донецк, , 07:58 — REGNUM ВСУ выпустили по Доломитному и Донецку 19 снарядов и мин. Об этом 31 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️07:22 — н.п. Клещеевка — н.п. Доломитное: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм; ️07:24 — н.п. Клещеевка — н.п. Доломитное: выпущено 6 снарядов калибра 155 мм; ️07:30 — н.п. Красногоровка — н.п. Донецк: выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка.

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