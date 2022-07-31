Рыбинский район, Красноярский край, , 07:57 — REGNUM В Рыбинском районе Красноярского края правоохранители разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП с участием трёх автомобилей. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП в Красноярском крае УГИБДД по Красноярскому краю

По данным ведомства, вечером 30 июля на 1007 км трассы Р-255 «Сибирь» 34-летний водитель автомобиля Honda Accord выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Probox. Затем «Хонду» отбросило на BMW, двигавшийся в попутном направлении, после чего обе легковушки съехали в кювет.

«В результате ДТП водители и пассажиры автомобилей «Тойота Пробокс» и «Хонда Аккорд» получили телесные повреждения. Пассажир «Тойоты Пробокс» — мужчина 37 лет от полученных травм скончался», — отметили в ведомстве.

В числе пострадавших — пассажиры «Хонды» в возрасте 2 и 13 лет, которые перевозились с нарушением правил перевозки пассажиров.